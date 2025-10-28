Il pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari resterà aperto.

«Non è prevista alcuna chiusura», ha detto chiaramente l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione presentata dal capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca.

«L’assessorato è a conoscenza delle difficoltà relative al Santissima Trinità di Cagliari, ed è costantemente impegnato nella programmazione di risorse dedicate alla realizzazione degli interventi necessari, con particolare attenzione all’utilizzo e monitoraggio di fondi comunitari, statali e comunali», ha detto.

Con specifico riferimento al Santissima, «è stata effettuata una rimodulazione degli interventi già finanziati per consentire l’avvio delle prime opere prioritarie. Contestualmente si sta procedendo all’assegnazione, con una proposta di deliberazione di prossima presentazione dalla Giunta regionale, di ulteriori risorse per realizzare gli interventi individuati nel dettaglio dalla Asl 8 dopo specifiche ricognizioni».

