Alcune vie del quartiere San Benedetto a Cagliari sono da diverse ore senza corrente, da mezzogiorno circa.

A causare il disservizio sarebbe stato l’allagamento di una cabina in via Tola. Le strade interessate sono via Tola appunto, via Farina e via Cervi.

Sul posto sono arrivati dei generatori per garantire la corrente alle abitazioni in cui si trovano persone attaccate a macchine salvavita.

Ieri sera un blackout ha mandato in tilt mezza città: ascensori bloccati con gente intrappolata, traffico in tilt per i semafori spenti e decine di chiamate ai Vigili del fuoco.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata