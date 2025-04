Un blackout improvviso, intorno alle 20.15, e la tranquillità del sabato prepasquale di mezza Cagliari si trasforma in una corsa a ostacoli.

Diverse zone del quadrante occidentale della città sono rimaste al buio. In molte strade l’illuminazione pubblica è totalmente assente. È bastato davvero poco per mandare in crisi la circolazione e la quotidianità: semafori fuori uso, traffico rallentato, ascensori bloccati e persone intrappolate, con decine di segnalazioni ai vigili del fuoco. Problemi anche per molte attività commerciali, come pub e ristoranti, che hanno dovuto interrompere la somministrazione di cibi e bevande.

I soccorritori hanno dovuto gestire decine di richieste in contemporanea, intervenendo in più punti della città per liberare persone rimaste bloccate negli ascensori.

A generare il blackout, un guasto alla cabina primaria di Santa Gilla che serve diversi quartieri. Le squadre dell’Enel sono subito intervenute per risolvere il problema tecnico.

«Entro stasera dovrebbe tornare tutto alla normalità», fanno sapere dall’azienda.

