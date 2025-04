È corso via nel tentativo di scappare da un gruppetto di coetanei che volevano aggredirlo, ma nella fuga è caduto e ha riportato una grave frattura. Un quindicenne liceale è rimasto vittima di una baby gang meno di un mese fa in via Cettigne, nel quartiere di Genneruxi, ma la notizia è filtrata solo ora a seguito di una vera escalation di violenze che ha visto protagonisti degli adolescenti.

Minorenni gli aggressori così come le vittime: come in un episodio analogo – su cui stanno indagando gli agenti della Questura – nel quale, dalle testimonianze, è emerso che uno dei quindicenni impugnasse una pistola, probabilmente giocattolo.

Le rapine

Il 10 marzo, invece, un altro 15enne era stato bloccato e rapinato tra via Mandrolisai e via Abruzzi, nel quartiere di San Michele. Gli aggressori, tutti sotto i 18 anni, gli avevano strappato una collanina d’oro dal valore di circa mille euro. Un 18enne sarebbe stato il leader di una banda composta tutta da ragazzi molto più piccoli che avrebbe messo a segno una lunga serie di rapine nel quartiere della Marina. Meno di dieci giorni fa il sospetto è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile all’aeroporto di Malpensa dove era transitato nel suo viaggio verso la Germania.

Bande rivali

Tra le segnalazioni piovute in queste settimane alle forze dell’ordine ci sono anche quelle di giovanissimi che fanno a botte: nei giorni scorsi una rissa nei pressi del centro commerciale “Le Vele” ha coinvolto un’ottantina di minori.

