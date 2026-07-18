Cagliari, in autunno i lavori per il nuovo viale Sant’AvendraceIl sindaco Zedda ha presentato il progetto ai residenti, tra le novità una rotatoria
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stato presentato ai residenti il progetto di riqualificazione per il viale Sant’Avendrace, a Cagliari, un intervento da 2,6 milioni di euro. I lavori, che prenderanno il via in autunno dovrebbero durare un anno. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Zedda.
Il piano prevede di rifare il manto stradale, nuovi marciapiedi in granito, attraversamenti pedonali rialzati nei pressi dell’incrocio con via Isonzo, oltre all'adeguamento delle corsie di marcia e della segnaletica.
I lavori prevedono anche la realizzazione di una nuova rotatoria posizionata tra viale Trento e viale Sant’Avendrace.
Previsto inoltre il miglioramento dell’illuminazione e per quanto riguarda la sosta verrà mantenuto il numero di parcheggi attuale. Si procederà alla sostituzione della rete di distribuzione idrica, al rifacimento dei sottoservizi e all'adeguamento della rete delle acque meteoriche con l'inserimento di nuove caditoie. Infine, l'arredo urbano sarà arricchito dall'inserimento di verde pubblico.
(Unioneonline/A.D)