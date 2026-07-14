Cagliari, allarme in spiaggia: il Poetto invaso dalle microplasticheUn lungo tratto dell’arenile del capoluogo coperto da oggetti bianchi di piccole dimensioni
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Migliaia di piccoli frammenti bianchi molto simili al pellet. È la scoperta che diversi bagnanti stanno facendo in queste ore al Poetto di Cagliari.
In particolare la presenza di queste palline dalle dimensioni molto ridotte, nell’ordine di pochi millimetri, è stata segnalata all’altezza della quarta fermata.
Si tratterebbe di Nurdles, ovvero di microplastiche inquinanti per l’ambiente e l’ecosistema marino, che vengono utilizzati come materia prima nell’industria della plastica.
Non è escluso che i granelli siano fuoriusciti dal carico di una nave e portati a riva dalla corrente del mare. La Guardia costiera è stata informata.