Migliaia di piccoli frammenti bianchi molto simili al pellet. È la scoperta che diversi bagnanti stanno facendo in queste ore al Poetto di Cagliari.

In particolare la presenza di queste palline dalle dimensioni molto ridotte, nell’ordine di pochi millimetri, è stata segnalata all’altezza della quarta fermata.

Si tratterebbe di Nurdles, ovvero di microplastiche inquinanti per l’ambiente e l’ecosistema marino, che vengono utilizzati come materia prima nell’industria della plastica.

Non è escluso che i granelli siano fuoriusciti dal carico di una nave e portati a riva dalla corrente del mare. La Guardia costiera è stata informata.

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