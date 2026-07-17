Cagliari, anziana spintonata e scippata in piazza del Carmine: rapinatore fermato dai passantiLa polizia ha arrestato un ragazzo di 28 anni per rapina aggravata
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Un ventotenne è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata. All’alba di ieri mattina, gli agenti sono intervenuti in piazza del Carmine a seguito di una richiesta di soccorso giunta sulla linea 112 che segnalava una rapina appena avvenuta i danni di un’anziana da parte di un giovane straniero.
Secondo la ricostruzione della polizia, la vittima dello scippo, una donna di 75 anni, mentre camminava in piazza del Carmine è stata spintonata alle spalle da un uomo che le ha sottratto la borsa a tracolla.
Nonostante lo stato di shock, la donna è riuscita ad attirare l’attenzione dei passanti che hanno trattenuto l’uomo fino all’arrivo della polizia.
Oggi il gip del tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura di divieto di dimora nel Comune di Cagliari.
(Unioneonline/A.D)