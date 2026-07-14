Trapela ottimismo da entrambe le parti dopo il nuovo faccia a faccia a Palazzo Bacaredda tra la giunta Zedda e il Cagliari Calcio sul progetto del nuovo stadio.

«L’incontro è andato bene, ci siamo avvicinati», ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini all’uscita dal municipio. Aggiungendo: «I punti da sbancare sono ormai veramente pochi. Riguardavano per la maggior parte non problemi finanziari, ma alcune questioni giuridiche e soprattutto la bancabilità dell’operazione, che prevede una componente di debito e quindi la convenzione deve essere redatta anche a tutela delle banche che dovranno finanziare l’opera. Ma ci auguriamo – ha concluso Giulini – che entro domani anche il tema convenzione sia smarcato».

Anche per l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta l’incontro con il club rossoblù è stato «positivo». «Ora – ha affermato l’assessore – cerchiamo di chiudere il cerchio nel più breve tempo possibile».

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Video di Alberto Masu

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