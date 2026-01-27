Ragnatele, insetti e gravi carenze igieniche: è quanto hanno riscontrato a Cagliari i carabinieri del Nas durante un controllo in una pizzeria al taglio, nel quartiere del Poetto. Come si legge in un comunicato dell’Arma, l’attività è stata chiusa e il responsabile sanzionato con una multa da 13mila euro.

Nel dettaglio, i militari hanno accertato condizioni igienico-sanitarie non conformi agli standard previsti dalla normativa. All’interno dei locali destinati alla preparazione degli alimenti sono stati trovati insetti e ragnatele. Segnalata anche una criticità legata all’approvvigionamento idrico.

Secondo quanto emerso, la pizzeria utilizzava acqua proveniente da «fonti alternative», non essendo collegata alla rete idrica pubblica, e priva delle necessarie certificazioni di potabilità e provenienza, con potenziali rischi per la salute dei clienti

I carabinieri del Nas hanno disposto il sequestro amministrativo del locale, delle attrezzature e dei prodotti alimentari presenti.

(Unioneonline/v.f.)

