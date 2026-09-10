Alle nove di sera all’aeroporto di Cagliari è il caos per i passeggeri in partenza. Diciassette voli risultano in ritardo, uno è stato cancellato. Tante le persone in attesa di avere certezze sull’orario in cui potranno finalmente salire sull’aereo.

È la conseguenza di una serie di problemi che si sono verificati altrove. Da una parte il maltempo che si è abbattuto in diverse regioni della Penisola e dall’altra un incidente che per oltre un’ora ha bloccato l’aeroporto milanese di Malpensa.

Qui a bordo di un aereo Easyjet diretto a Praga c’è stato un principio di incendio che ha costretto i piloti a dichiarare un’emergenza durante il rullaggio. Secondo i primi rilievi, all'origine dell'incendio ci sarebbe un power bank, il dispositivo utilizzato per ricaricare smartphone e altri apparecchi elettronici. La batteria, di proprietà di uno dei passeggeri, si trovava all'interno di un trolley riposto nella cappelliera.

Ritardi e cancellazioni all'aeroporto di Cagliari. La situazione alle 21

L'emergenza ha avuto ripercussioni anche sull'attività dell'intero aeroporto. A seguito dell'attivazione delle procedure di sicurezza, infatti, le operazioni di arrivi e partenze sono state temporaneamente sospese. Lo scalo è rimasto sostanzialmente fermo per circa un'ora, provocando disagi ai viaggiatori in partenza e a quelli in arrivo.

Eurocontrol, l'agenzia paneuropea che coordina il traffico aereo, ha invitato i vettori a modificare la destinazione degli aerei diretti a Malpensa. Gli aeromobili in volo sono stati indirizzati verso gli scali alternativi, in attesa della riapertura delle piste. La piena operatività dello scalo è stata raggiunta attorno alle 19.30.

Il caos si è spostato altrove. A Cagliari è stato cancellato il volo Ryanair per Bologna previsto per le 21 e 20. Tra i ritardi più gravi si segnala il Cagliari-Linate operato da Aeroitalia che sarebbe dovuto partire alle 17 e 10 ed è stato spostato alle 21.15.

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