Momenti di apprensione ieri sera a bordo della Msc Splendida: una passeggera svizzera di 59 anni è stata colta da un malore mentre la nave da crociera era in navigazione da Cagliari verso Palermo. Per la donna è stata riscontrata una sospetta emorragia cerebrale e si è reso necessario un immediato trasferimento a terra.

L'allarme è scattato intorno alle 20, quando il comando della nave ha contattato la Sala operativa del 13° Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) di Cagliari. Dopo aver consultato il Centro internazionale radio medico (Cirm) e valutate le condizioni della passeggera, è stato disposto l'intervento della motovedetta CP 2100 della Guardia Costiera.

Raggiunta la nave, l'equipaggio ha effettuato il trasbordo della donna e ha fatto rotta verso il porto di Cagliari. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 21.30, quando la 59enne è stata affidata al personale sanitario del 118. La donna è stata quindi trasportata all'ospedale Brotzu, dove è stata sottoposta alle cure e agli accertamenti del caso.

L'intervento rientra nelle attività di ricerca e soccorso in mare coordinate dalle Sale operative dipendenti dalla Direzione marittima di Cagliari, competenti per la parte centro-meridionale della Sardegna. L'apparato di soccorso può contare sulle motovedette della Guardia Costiera, sugli elicotteri della Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu e sui militari del Nucleo subacquei.

(Unioneonline)

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