La nave Amerigo Vespucci, impegnata nel tour mondiale-campagna in Nord America 2026, torna a Cagliari ed è già sold out: non ci sono più posti disponibili per visitare il gioiello della Marina Militare che ormeggerà al molo Ichnusa.

Il tour, annunciato nel settembre 2025 dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è un'iniziativa del ministero e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi spa e sviluppata in collaborazione con i ministeri di Esteri, Cultura, Sport e Disabilità.

Dopo la sosta a Cadice (Spagna), la prima tappa del rientro in Italia sarà in Sardegna: dal 13 al 15 settembre la Nave Scuola della Marina Militare sarà ormeggiata a Cagliari.

In occasione della sosta cagliaritana, nei pomeriggi del 13 e del 14 settembre il Vespucci sarà aperto al pubblico. Ma sul sito dedicato non è più possibile prenotare.

(Unioneonline)

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