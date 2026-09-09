Anche l’ultima stagione turistica ha fatto emergere il problema: l’offerta di taxi e servizi Ncc non appare sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità a Cagliari, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza e nella fascia oraria serale e notturna. Da qui la proposta del Comune: intervenire sul fronte del trasporto pubblico, creando un collegamento dedicato tra la città e l’aeroporto di Elmas.

Il tema è al centro di una mozione approvata ieri in consiglio comunale, primo firmatario Alessio Mereu, consigliere comunale di FdI ed ex assessore alla Mobilità, che impegna il sindaco e la giunta comunale ad avviare un tavolo di concertazione con l’assessorato regionale ai Trasporti e il Ctm, con l’obiettivo di istituire una linea di autobus tra il capoluogo e l’aeroporto di Elmas, con frequenze tali da garantire il servizio per tutta la durata degli arrivi e delle partenze.

La questione nasce dalla crescita dei flussi turistici registrata negli ultimi anni. Secondo le stime dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Cagliari ha conosciuto un sensibile incremento delle presenze e dei movimenti turistici, una tendenza che alimenta una esigenza crescente di mobilità. Una domanda che, secondo quanto evidenziato nella mozione, si scontra però con un’offerta che continua a essere inadeguata.

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