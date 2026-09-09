Via il semaforo ed ecco una rotatoria in viale La Playa. E oltre alla nuova rotatoria e ai semafori spenti, ecco il limite di velocità a 30 chilometri orari. Il tutto per consentire il proseguimento dei lavori legati alla metropolitana di superficie. Dal 9 ottobre cambia la viabilità all’incrocio tra via Riva di Ponente, viale La Plaia e via Sassari. Le variazioni sono necessarie per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari. L’avvio degli interventi preparatori è imminente.

In particolare, nell’incrocio tra via Riva di Ponente, viale La Plaia e via Sassari sarà istituita una rotatoria con senso di percorrenza antiorario. I veicoli provenienti dalle strade che confluiscono nell’intersezione dovranno dare precedenza a quelli già presenti nella rotatoria. L’ordinanza prevede inoltre lo spegnimento dell’impianto semaforico e l’introduzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari nell’area interessata dagli interventi.

Le modifiche alla viabilità sono state adottate per garantire la prosecuzione in sicurezza delle opere legate alla realizzazione della metropolitana leggera e per consentire l’esecuzione dei lavori programmati. L’amministrazione comunale invita cittadine, cittadini e automobilisti a rispettare la segnaletica temporanea, a prestare particolare attenzione alla guida e a seguire le indicazioni presenti nell’area interessata dalla nuova organizzazione del traffico.

(unioneonline/En.ne.)

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