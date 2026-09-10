Cagliari festeggia uno dei suoi ultracentenari: Luciano Dettori compie 103 anniEx pugile ed ex funzionaro Inps, è stato nominato Cavaliere della Repubblica
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Cagliari festeggia uno dei suoi ultracentenari: Luciano Dettori spegne 103 candeline. Classe 1923, funzionario all'INPS nel capoluogo sardo, nominato Cavaliere della Repubblica, Dettori ha vissuto la dura esperienza della prigionia tra i Balcani e i campi di concentramento nazisti, ferito nel Secondo conflitto mondiale. Non solo la memoria dell'esperienza di guerra, Luciano Dettori ricorda anche quella vissuta sul ring: l'ultracentenario, infatti, è stato anche un pugile a livelli agonistici.
Appassionato di canti popolari in campidanese, logudorese e gallurese, Dettori trascorre sempre qualche ora delle sue giornate tra amici e conoscenti che incontra durante le sue passeggiate quotidiane nel quartiere in cui vive.