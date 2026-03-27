Una riparazione «precaria» eseguita durante precedenti lavori sulla rete del gas: è questo il problema all’origine dei grossi disagi registrati negli ultimi dieci giorni a Quartu Sant'Elena, dove un guasto ha provocato l’immissione di acqua potabile nelle condotte del gas. Individuato il punto critico e completata la riparazione, sono ora in corso le operazioni di spurgo e bonifica per il graduale ritorno alla normalità.

Per fronteggiare l'emergenza, Abbanoa ha messo in campo una vera task force dedicata che negli ultimi 10 giorni ha presidiato il territorio senza sosta, eseguendo oltre 20 interventi manutentivi mirati e diverse ricerche perdite sistematiche con ausilio di strumentazione geofonica e correlatori. Le manovre di sezionamento della rete hanno portato ad individuare e isolare il comparto critico localizzando il punto di rottura in via Napoli, ben lontano dall'area nella quale si è manifestato il problema nei giorni scorsi. L’indagine, tra l’altro, ha accertato che il problema è stato originato da un danneggiamento avvenuto durante i precedenti lavori di posa della rete gas e della fibra ottica da parte delle ditte allora incaricate.

In quell'occasione, si legge in un comunicato di Abbanoa, «durante gli scavi era stata danneggiata una tubazione della rete idrica, ma la riparazione da parte dell’impresa che stava realizzando le linee del gas e della fibra ottica, non era stata eseguita in modo non conforme agli standard tecnici: un allaccio in multistrato era stato infatti ripristinato impropriamente con uno spezzone in polietilene e monogiunti non idonei alla pressione nominale. Il cedimento di questa riparazione "precaria" ha causato il foro nella vicina tubazione del gas, provocando l'allagamento della rete».

(Unioneonline/v.f.)

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