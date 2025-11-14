Incontro dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena per la presentazione alla stampa dell'iniziativa di sensibilizzazione ambientale e di pulizie del lungomare Poetto dei due Comuni, in collaborazione con il Parco di Molentargius e tutte le associazioni ambientaliste del territorio, nell'ambito della Settimana del Verde e dell'Ambiente.

L'appuntamento è per mercoledì 19 novembre alle 10 a Cagliari, Palazzo Bacaredda, Sala Retablo.

Saranno presenti i sindaci Massimo Zedda e Graziano Milia, gli assessori competenti Luisa Giua Marassi e Tore Sanna, e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste partecipanti.

