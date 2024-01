Enrico Pontis si è risvegliato. Il 42enne era in coma venerdì notte, nel reparto di Rianimazione del Brotzu dove è ricoverato. Era arrivato in gravi condizioni per un brutto trauma cranico: era caduto nella zona dei furgoni paninoteche all'esterno dello stadio, nel dopo partita tra Cagliari e Torino, battendo la testa. Una caduta che secondo i familiari sarebbe stata causata da un pugno sul viso.

Soccorso dal personale del 118 è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale cagliaritano del Brotzu e poi trasferito in rianimazione. Cosa sia accaduto nella zona tra le due curve nord, quella della Unipol Domus e quella del vecchio Sant'Elia, deve essere ricostruito dalla Polizia che ha sentito diverse persone e recuperato le immagini di alcune telecamere.

I familiari del 42enne non credono alla caduta accidentale e sono alla ricerca di testimonianze: «Chi ha visto qualcosa ci contatti o si rivolga alla Polizia». Gli agenti della Squadra volante erano intervenuti nel punto in cui l'uomo è stato soccorso. Ma i poliziotti non hanno ricevuto una grande collaborazione dai presenti.

