Inaugurato alla vigilia di Natale ma per il momento ancora chiuso. Almeno per questa notte il pronto soccorso del Santissima Trinità a Cagliari non è entrato in funzione per i pazienti Covid e la macchina dei soccorsi non ha potuto trasportare i pazienti risultati positivi nella struttura ristrutturata e inaugurata ieri.

L'annuncio della conclusione della prima tranche dei lavori di potenziamento del reparto è stato dato ieri mattina con una cerimonia alla presenza dell'assessore alla Sanità Mario Nieddu.

I lavori, durati circa un mese, hanno portato, così è stato riferito, all’ampliamento degli spazi della sala d’attesa e al raddoppio dei posti letto nell’area dell’Osservazione breve intensiva. Al momento il pronto soccorso riaprirà solo per l’accesso ai pazienti positivi al Covid, è stato spiegato.

Ma per tutta la giornata di ieri e per la notte il nuovo presidio non era ancora attivo, come evidenziato dai soccorritori che anche stanotte hanno dovuto gestire numerose emergenze e dei casi sospetti di Covid portati come sempre al Binaghi.

