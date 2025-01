«Alcune problematiche relative al riscaldamento». Sono queste le motivazioni che hanno portato alla comunicazione recapitata, senza preavviso, di venerdì sera, ai genitori dei circa 60 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di via Dublino, nel quartiere di Genneruxi, a Cagliari.

La dirigente scolastica, Marcella Vacca, ha fatto sapere che «è disposto il trasferimento nel plesso dell’infanzia di via Salvator Rosa a partire da mercoledì 23 e fino a successiva comunicazione. Riguardo al servizio di refezione scolastica», prosegue la nota, «lo stesso, fin da lunedì 20 gennaio verrà assicurato attraverso la veicolazione dei pasti».

Nessuno dei genitori, quindi, sa per quanto tempo la loro scuola di riferimento rimarrà con i cancelli sbarrati: «L’ufficio scrivente», si legge ancora, «ringrazia le famiglie per la collaborazione ed il supporto consueti, scusandosi per il disagio temporaneo determinato da cause imprevedibili: si avrà cura di informare tempestivamente l’utenza e il personale qualora dovessero sopraggiungere ulteriori comunicazioni da parte dell’ente locale». Dal Comune, quindi, che deve intervenire.

