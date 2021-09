Alcuni rientreranno domani, ma la grandissima parte degli oltre 192mila studenti sardi è tornata a sedere sui banchi di scuola.

E’ l’anno in cui si cerca di tornare alla normalità, ma gradualmente. Una via di mezzo tra quelli pre Covid e i due in piena pandemia appena trascorsi.

Valgono ancora alcune regole di base: mascherine in classe, distanziamento, percorsi di ingresso e uscita separati a seconda delle sezioni.

E c’è il Green pass: ma niente file oggi per i prof, sta entrando a regime un po’ ovunque l’app ministeriale e il preside già sa bene prima degli ingressi chi ha la certificazione valida e chi no.

Si è parlato anche delle vaccinazioni oggi a scuola, e i ragazzi hanno detto cosa ne pensano di pandemia e possibili rimedi. Il 69% degli alunni è veccinato, ma per loro non c’è l’obbligo di Green pass. Certificazione che invece è obbligatoria per l’ingresso per tutti gli esterni, compresi i genitori che accompagnano i figli.

Ed è un primo test anche per i trasporti, anche se non si può avere ancora un quadro complessivo, visto che in molti istituti superiori oggi sono entrate solo le prime. Presidi e docenti “interrogheranno” i ragazzi anche per capire come vadano i viaggi di andata e ritorno da scuola.

