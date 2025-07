Ha avuto un malore mentre era in mare, al Poetto di Cagliari, e ha rischiato di annegare. Un trentacinquenne è stato salvato questa sera dal bagnino in servizio nella postazione all'altezza della quarta fermata, nel tratto di spiaggia libera: alla vista dell'uomo in forte difficoltà, il soccorritore lo ha raggiunto, portato fuori dall'acqua e ha avviato le operazioni per rianimarlo.

Il provvidenziale intervento, anche con la collaborazione di alcuni dipendenti del chiosco dell'Emerson ha permesso di consegnare ai soccorritori del 118, subito avvertiti di quanto accaduto, il trentacinquenne in condizioni di ripresa.

Immediato poi il trasferimento in ospedale, al Brotzu, con assegnato un codice rosso.

Il bagnino fa parte della onlus Karalis Rescue che gestisce, per conto del Comune, il servizio di salvamento a mare nei tratti di spiaggia libera del Poetto (Prima fermata, Quarta fermata e Sesta fermata) e a Cala Mosca.

© Riproduzione riservata