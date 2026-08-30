È stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile un cittadino algerino ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti ieri pomeriggio nella zona dell’Emerson, al Poetto.

L’uomo avrebbe prima rubato un cellulare e, poco dopo, una borsa appartenente ad alcuni ragazzi. Scoperto, è stato inseguito e durante la fuga ha abbandonato la borsa. Raggiunto poco dopo in strada dai militari, è stato trovato in possesso di un altro cellulare, risultato appartenere a una terza persona.

Accompagnato in caserma per gli accertamenti, avrebbe fornito false generalità, indicando un nome e una data di nascita differenti da quelli reali. L’identità è stata successivamente verificata attraverso il sistema AFIS.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato per furto aggravato e continuato e per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.

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