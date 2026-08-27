Policlinico, ancora ambulanze bloccate: «Undici ferme e niente aria condizionata»Numeri e condizioni che fotografano per l’ennesima volta la sofferenza del sistema dell’emergenza-urgenza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora ambulanze bloccate al Policlinico di Monserrato. È quanto emerge da una segnalazione arrivata nel primo pomeriggio: sarebbero undici i mezzi di soccorso fermi nell’area dell’ospedale con i relativi pazienti.
Il tutto in condizioni ambientali difficili, con «poca aria condizionata» e un forte disagio per la permanenza prolungata nella struttura.
Non è certo la prima volta che succede negli ospedali della città, tra ambulanze in fila e pazienti costretti ad attendere anche per ore prima di poter essere presi in carico. Un problema che si ripresenta soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.
Numeri e condizioni che fotografano ancora una volta la situazione di sofferenza del sistema dell’emergenza-urgenza.
(Unioneonline/D)