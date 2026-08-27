Ondate di calore e picchi di 42 gradi: scatta l’allaerta rossa a Cagliari. Avviso di livello 3 di attenzione, il più alto, connotato dal colore rosso, del ministero della Salute su Cagliari, che prevede «condizioni ad elevato rischio» per domani, venerdì 28 agosto. Il sistema di prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute nazionale conferma quindi anche l'allerta per alte temperature diramato dalla Protezione civile regionale valido sino alla mattinata di sabato 29, che prevede su tutta la Sardegna temperature massime diffusamente molto elevate, (superiori a 37°C) che potranno raggiungere sulle zone interne e anche in città picchi di 42 gradi.

Superiori ai 24-25 gradi anche le temperature minime. Il comune di Cagliari, che ha attivato per l'estate servizi a supporto in particolare di persone anziane e fragili, ha deciso attraverso il centro operativo comunale (Coc) la chiusura dei cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria, della Passeggiata Coperta, Cripta di Santa Restituta e Anfiteatro Romano tra le 12.30 e le 16. Chiuso per l'intera giornata, invece, il parco di Tuvixeddu e sospensione del servizio Bibliobus. Tra i rifugi climatici, invece, i parchi pubblici di San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, della Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria.

Sempre per la giornata di domani, torna al livello arancione il rischio incendi sul territorio di Cagliari. Per il pericolo, classificato come “alto” nel bollettino della Protezione civile regionale, si prevede attenzione rinforzata per la fase operativa: le condizioni sono infatti tali che «a innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale».

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata