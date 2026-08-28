Allerta di livello arancio per rischio incendi confermata anche per domani, sabato 29 agosto, sul territorio di Cagliari.

Classificato come “alto” nel bollettino odierno della Protezione civile regionale, il pericolo prevede “attenzione rinforzata”.

Le condizioni meteo e climatiche sono infatti tali, si precisa nella relativa nota, che «a innesco avvenuto» il rogo, «se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie» e potrebbe dunque rendersi necessario il ricorso ai mezzi aerei.

(Unioneonline)

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