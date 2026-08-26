lo schianto
26 agosto 2026 alle 16:37aggiornato il 26 agosto 2026 alle 16:46
Cagliari, cade in un ramo in viale Trieste: traffico in tiltSul posto le pattuglie della Polizia Locale che hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire la rimozione
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Traffico in tilt in centro a Cagliari tra le 14.30 e le 16.30 a causa della caduta di un ramo in viale Trieste, vicino a piazza del Carmine. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso momentaneamente il tratto interessato. Inevitabili i disagi al traffico per i tanti automobilisti nella zona fino alla riapertura della strada.
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