Giornata complicata per il trasporto pubblico nell’area di Cagliari, dove si registrano disagi sia sulla linea della metropolitana leggera gestita da Arst sia sulle linee degli autobus del Ctm. Due situazioni distinte, ma entrambe legate alle difficili condizioni causate dal caldo record.

Il servizio di MetroCagliari è temporaneamente sospeso su tutte le linee a causa di problemi tecnici legati al clima torrido «Con le temperature oltre i 40-41 gradi gli impianti di climatizzazione non sono efficaci», spiega Carlo Poledrini, direttore generale Arst, «dobbiamo aspettare che scendano le temperature per evitare rischi per la salute dei viaggiatori e del personale».

L’interruzione sta provocando disagi agli utenti, in particolare a chi deve effettuare coincidenze o raggiungere il proprio posto di lavoro. «È già successo altre volte, con disagi per le coincidenze. Perché non mettono gli autobus sostitutivi?» Lamentano gli utenti bloccati alle fermate della metro. Alcuni hanno chiesto aiuto ai familiari per tornare a casa.

Sul fronte del trasporto urbano su gomma, anche il Ctm segnala problemi legati al caldo. «A causa delle elevate temperature rilevate, non potranno essere garantite tutte le frequenze programmate», comunica l’azienda di viale Trieste, invitando la clientela a prestare attenzione negli spostamenti.

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