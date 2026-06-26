Poetto, dopo quattro mesi arrivano le autorizzazioni per rimuovere la barca spiaggiataLavori al via il 29 giugno con l’allestimento del cantiere
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Dopo quasi quattro mesi di attesa, sono arrivate le autorizzazioni dell'assessorato regionale agli Enti Locali per la rimozione della barca a vela spiaggiata alla prima fermata del Poetto, a Cagliari. Come comunica il Comune, gli interventi prenderanno il via lunedì 29 giugno con l'allestimento del cantiere. L'imbarcazione, battente bandiera polacca, era finita sul bagnasciuga il 6 marzo scorso, trascinata dalle onde dopo aver riportato una falla nello scafo.
Il via libera della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna era indispensabile per avviare le operazioni. L'intervento consentirà di rimuovere il relitto in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni previste dagli enti competenti.
Il Comune invita cittadini e bagnanti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni di sicurezza durante i lavori.
(Unioneonline/v.f.)