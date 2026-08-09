Via Val d’Elsa
09 agosto 2026 alle 17:33
Cagliari, esplode un petardo artigianale: boato nella notteL’ordigno rudimentale è stato piazzato davanti al portone di una palazzina
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Notte di paura in via Val d’Elsa a Cagliari: la tranquillità della zona è stata scossa da una violenta esplosione che ha creato allarme tra i residenti.
Stando a una prima ricostruzione il boato, sentito intorno alla mezzanotte, sarebbe stato provocato da un grosso petardo artigianale cosparso di liquido infiammabile, piazzato davanti al portone d’ingresso di una palazzina.
Sul caso indagano i carabinieri.
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