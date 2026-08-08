Un euro l’ora e 10 per tutta la giornata. Sono le tariffe, istituite ad agosto, per la sosta nel parcheggio dell’ippodromo del Poetto, spazio preso d’assalto dai frequentatori della spiaggia. Qualche giorno fa la giunta comunale cagliaritana ha dato in concessione la gestione dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento della città alla società in house Parkar, definendo anche i costi per l’occupazione degli stalli.

Tra i vari parcheggi anche quello “Poetto – Ippodromo”, posizionato nella zona di via Isola di San Pietro all’esterno della carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non ostacolino i flussi del traffico. L’area, frequentatissima in questo periodo dell’anno, è a uso pubblico, anche se subordinato al pagamento di una tariffa.

E oggi il dirigente del servizio Mobilità ha istituito gli stalli a pagamento nella zona dell’ippodromo. Ecco i prezzi, validi per tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte: sosta occasionale un euro per ogni ora o frazione, 5 euro per 6 ore e 10 l’intera giornata. Individuati anche 7 stalli rosa.

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