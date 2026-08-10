La prontezza di due carabinieri liberi dal servizio ha permesso di arrestare il presunto autore di un tentato furto aggravato.

È successo ieri al Poetto di Cagliari. I due militari si trovavano in uno stabilimento balneare quando hanno notato un giovane sospetto che aveva appena preso uno zaino poggiato sopra un asciugamano.

Compresa la situazione, i carabinieri sono intervenuti rincorrendo l’uomo e gli hanno sbarrato la strada impedendogli di dileguarsi tra la folla dei bagnanti.

In poco tempo è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha preso in consegna il giovane. Lo zaino è stato subito restituito ai legittimi proprietari.

Ricostruita la dinamica dei fatti, l'uomo, un 26enne senza fissa dimora, è stato dichiarato in arresto.

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata