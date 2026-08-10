Cagliari, ruba uno zaino in spiaggia: fermato dopo un inseguimento tra i bagnantiDue carabinieri fuori servizio arrestano un giovane di 26 anni
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La prontezza di due carabinieri liberi dal servizio ha permesso di arrestare il presunto autore di un tentato furto aggravato.
È successo ieri al Poetto di Cagliari. I due militari si trovavano in uno stabilimento balneare quando hanno notato un giovane sospetto che aveva appena preso uno zaino poggiato sopra un asciugamano.
Compresa la situazione, i carabinieri sono intervenuti rincorrendo l’uomo e gli hanno sbarrato la strada impedendogli di dileguarsi tra la folla dei bagnanti.
In poco tempo è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha preso in consegna il giovane. Lo zaino è stato subito restituito ai legittimi proprietari.
Ricostruita la dinamica dei fatti, l'uomo, un 26enne senza fissa dimora, è stato dichiarato in arresto.
(Unioneonline/A.D)