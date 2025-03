Al Poetto di Cagliari sono partiti i lavori di riqualificazione delle sette strutture che ospitano i bagni pubblici.

«Dopo tanta attesa», spiega Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico con delega alla manutenzione del lungomare, «finalmente restituiamo alla città e ai tanti frequentatori della spiaggia un sistema di servizi capace di garantire accessibilità e decoro».

Il progetto prevede la manutenzione di tutte le strutture: superfici, infissi, corrimano e corde, e la sostituzione dei materiali non più recuperabili. Interventi che si attendevano da tempo e che consentiranno una fruizione più sostenibile dell’intero lungomare.

«Si tratta di una vera e propria svolta», continua l'assessora: «Il lungomare, infatti, resta una delle priorità amministrative più importanti per Cagliari, non solo perché rappresenta una vetrina turistica di prestigio ma anche perché incarna appieno l’identità paesaggistica della nostra città».

Il piano di intervento include anche la programmazione delle azioni di svuotamento e pulizia dei dissabbiatori e la pianificazione delle operazioni di autospurgo. A completamento, saranno inoltre trattate anche le superfici esterne delle venti nicchie che ospitano gli apparati Enel. Un intervento più specifico sarà attuato successivamente per i servizi igienici di Marina Piccola che, in attesa di una sua rivisitazione, vedrà finalmente realizzate le docce per le donne, che mancavano del tutto, in un’ottica di restituzione della privacy e della parità di genere.

«Gli obiettivi – prosegue l’assessora – che ci attendono sono molteplici, ma per ognuno di essi sono già in corso precisi interventi che mirano al miglioramento del nostro litorale, in ottica di fruizione, di salvaguardia e di promozione. Al riguardo voglio ricordare anche l’avvio di una campagna contro l’abbandono dei rifiuti (che avrà un focus anche sulla spiaggia), la finalizzazione del progetto Tuvariam per la tutela del sistema delle dune, la riapertura della spiaggia per i cani e, non ultima, la rivisitazione del Piano di Utilizzo dei Litorali per lo sviluppo delle attività di pianificazione, con finalità turistico ricettive. È il risultato di un lavoro collegiale che vede la collaborazione degli uffici comunali e degli altri colleghi di Giunta, per uno scenario in costante miglioramento e con un dialogo attivo con la comunità».

