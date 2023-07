Movimentato episodio nel weekend a Pirri: un sedicenne alla vista della Polizia è scappato. Gli agenti lo hanno raggiunto e perquisito: aveva con sé un tirapugni e delle bustine di droga. La perquisizione successiva ha permesso agli investigatori di recuperare altra sostanza stupefacente: 14 grammi di marijuana e 66 di hascisc. Il minorenne è stato arrestato.

È accaduto in una delle stradine del centro di Pirri. Gli atteggiamenti sospetti del ragazzo hanno attirato l'attenzione dei poliziotti che, a fatica, sono riusciti a bloccarlo nonostante il tentativo di fuga. Oltre al tirapugni e alla droga, sequestrata al termine del controllo nell'abitazione del giovane - che vive con i genitori in uno dei quartieri del centro di Cagliari - sono stati recuperati denaro e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Il ragazzo è accusato detenzione di sostanze stupefacenti per lo spaccio. È a disposizione della Procura per i minorenni.

© Riproduzione riservata