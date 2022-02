Pesanti conseguenze a seguito dell’episodio avvenuto il 6 febbraio scorso al campo sportivo di Pirri in occasione della partita tra Jupiter e PGS Club San Paolo, campionato di seconda categoria. Quando stava per finire il primo tempo, l’arbitro è stato aggredito da un giocatore della squadra ospite contrariato per il provvedimento di espulsione. Il calciatore si è scagliato contro il 22enne direttore di gara colpendolo al viso con una testata e procurandogli un trauma craniofacciale con prognosi di 25 giorni.

Sul caso la Sezione investigativa e della Squadra Tifoserie della Digos ha avviato le relative indagini denunciando poi il giocatore, un 32enne di Cagliari, per “violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive". Inoltre la Divisione anticrimine ha seguito gli approfondimenti per accertare la sua pericolosità sociale e l’eventuale adozione nei suoi confronti del provvedimento di Daspo.

È quindi emersa non solo la gravità della sua condotta ma anche il fatto che lo stesso fosse destinatario di tre Daspo, di due Avvisi Orali, e che fosse pluripregiudicato per analoghi reati e per spaccio continuato di stupefacenti.

Il questore di Cagliari, ritenendolo pericoloso per la sicurezza pubblica, gli ha applicato il divieto, per la durata di 8 anni, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale in cui si disputano manifestazioni sportive di calcio, nonché all'estero, in occasione di partite della nazionale italiana o di squadre italiane.

Inoltre, appartenendo alla frangia più violenta del gruppo ultras degli “sconvolts”, per la stessa durata il questore gli ha applicato il divieto, quando si svolgono gare interne del Cagliari Calcio, nelle 24 ore precedenti e nelle 24 ore successive allo svolgimento delle partite, di accedere a una serie di strade e luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle manifestazioni sportive.

Nei giorni scorsi, la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti ha reso ufficiale la squalifica per il calciatore che dovrà restare lontano dai campi sino al 10 febbraio 2027.

