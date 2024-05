Venti auto danneggiate e la recinzione di un cantiere divelta: è pesante il bilancio di un raid vandalico messo a segno nella notte a Pirri, fra via Fratelli Cairoli e via Mentana, a ridosso del cimitero.

Nonostante la pioggia battente, qualcuno ha preso a calci gli specchietti di tutti i veicoli in sosta, sul lato del marciapiede. Ad alcuni sono anche stati sradicati i tergicristalli.

Non contento, ha anche attaccato l’area nella quale il Comune dovrebbe realizzare un’area per cani, nello sterrato accanto alle mura del camposanto: la recinzione è stata abbattuta e in parte scagliata sopra le auto.

Brutto risveglio quindi per i residenti della zona, che si sono rivolti ai carabinieri nella speranza che si possa risalire ai responsabili.

(Unioneonline/E.Fr.)

