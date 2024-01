Tutti a scuola vestiti di rossoblù per un ultimo omaggio a Gigi Riva. L’invito, formalizzato in una circolare dell’istituto comprensivo Pirri 1-2, è per domani mattina.

Come spiega il dirigente scolastico, il professor Valentino Pasquale Pusceddu, l’iniziatova è nata «per ricordare il grande giocatore Gigi Riva che ha scelto e amato la nostra terra, la Sardegna, restandole fedele fino alla fine, invitiamo tutti gli studenti e le studentesse del nostro istituto ad omaggiare questo straordinario campione, indossando un abbigliamento rosso e blu che evochi i colori della sua adorata squadra».

Ogni scuola (materna, elementare e media) sceglierà uno spazio adeguato «per riunirsi tutti insieme alle 11 – continua la nota – per regalare un lungo, composto e caloroso applauso a Rombo di tuono, esempio di valore nel campo di gioco come nella vita». Un orario non casuale: quello della ricreazione, sì. Ma anche quello della maglia di Rombo di Tuono.

