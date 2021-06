È stata soccorsa d'urgenza e accompagnata in ospedale per un brutto trauma: una signora è ricoverata al Brotzu dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in via Tamburino Sardo, a Cagliari.

Le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7. L'allarme è stato immediato. Sul posto, per i soccorsi alla donna travolta da un'auto, il personale del 118 che ha portato la ferita in ospedale con assegnato un codice rosso.

Gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del grave incidente avvenuto a Pirri.

