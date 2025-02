Venerdì 28 febbraio, dalle 11, l’Ex Distilleria di Pirri in via Italia - sede della Casa delle tecnologie emergenti DLab Cagliari - ospita il Benchmark Day. L’evento, di rilevanza strategica per le startup e gli attori dell’ecosistema dell’innovazione, è organizzato dal Crea UniCa (Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità), nell’ambito del Programma di accelerazione di Cagliari Digital Lab. È finanziato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e rientra negli eventi promossi dal Crea nell’ambito delle attività di innovazione e public engagement 2025.

«Il Benchmark Day rappresenta un’occasione unica per le startup del territorio per confrontarsi con investitori di calibro internazionale, ricevere feedback diretti sul proprio percorso e affinare le strategie di crescita», spiega Maria Chiara Di Guardo, direttrice del Crea. «Ma non solo. Si tratta anche di un momento cruciale per il consolidamento dell’ecosistema imprenditoriale locale. Attraverso il confronto con investitori e esperti di settore, le startup avranno l’opportunità di perfezionare il proprio modello di business e ampliare le proprie prospettive di sviluppo. Il Benchmark Day è pensato per creare un dialogo attivo tra startup, ricercatori, investitori e professionisti del settore, contribuendo a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione in Sardegna e oltre». L’incontro offrirà anche un’opportunità di networking qualificato, favorendo lo scambio di competenze ed esperienze tra i principali attori dell’ecosistema tecnologico.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario registrarsi con il link disponibile sul sito del Crea UniCa (www.crea.unica.it). Il Benchmark Day vedrà la partecipazione di investitori di rilevanza internazionale, esperti nel settore venture capital e nelle tecnologie emergenti. La loro presenza offrirà alle startup la possibilità di ottenere feedback strategici e spunti operativi per il proprio percorso di crescita. All’evento prenderanno parte Michele Cermele (Proximity Capital, direttore Cte Molise). Domenico Nesci (Deep Ocean Capital Sgr), Alfredo Adamo (Ceo di Frontiere e Alan Advantage) e Marco De Guzzis (Italian Angels for Growth).

«Il Crea UniCa si conferma motore di sviluppo e innovazione per l’intero ecosistema imprenditoriale, promuovendo il trasferimento tecnologico e creando connessioni strategiche tra ricerca, startup e investitori», rimarca la professoressa Di Guardo. «L’Università di Cagliari è centro di produzione della conoscenza e attore fondamentale nel favorire la crescita economica del territorio, accompagnando le imprese in un percorso di innovazione e competitività». Augusto Coppola, responsabile Programma di accelerazione, spiega: «Il Benchmark Day permette alle startup di confrontarsi con investitori e professionisti del settore in un ambiente dinamico e costruttivo. E consente di affinare strategie e validare i modelli di business, ed entrare in contatto con attori chiave del venture capital. L’obiettivo? Guidare le startup verso una crescita solida e sostenibile, fornendo loro il supporto necessario per trasformare il potenziale in risultati concreti».

