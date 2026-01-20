Pirri sprofonda nell’oscurità. È buio pesto in via degli Aironi, via degli Stendardi, via Orifama, via Corridoni e via Alessandro III, dove da mesi l’illuminazione pubblica è assente o insufficiente e trasforma le strade in trappole al calar del sole.

«È ormai da novembre che mandiamo segnalazioni al Comune e alla Polizia locale», denunciano i residenti esasperati. «Le nostre richieste cadono nel vuoto e nessuno interviene». Una situazione che, con il passare delle settimane, è diventata sempre più pericolosa.

Non si contano, infatti, gli incidenti registrati nelle ore serali: cadute accidentali sui marciapiedi sconnessi, soprattutto mentre si porta a passeggio il cane, con il rischio costante di farsi male senza nemmeno riuscire a vedere dove si mettono i piedi.

«Le strade al buio alimentano paura e insicurezza», lamentano i cittadini, «ormai è un disagio che va avanti da mesi e che attende ancora una risposta concreta da chi di dovere, ma tutto tace».

