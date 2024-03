Grave incidente questa mattina in via Peretti, a poca distanza dall’ingresso di Su Planu, in territorio di Selargius: un’auto, condotta da una donna, ha travolto un pedone che stava attraversando la strada.

Le condizioni dell’investito, stando alle prime informazioni, sono gravi: ha battuto la testa, è stato trasportato in ospedale da un equipaggio del 118. Il veicolo, invece, ha riportato ingenti danni. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Selargius, mentre i colleghi di Cagliari stanno aiutando nella gestione del traffico. Di recente il Comune di Selargius ha tracciato la nuova segnaletica, con vernice ad alta visibilità, ma a quanto pare l’intervento non si è rivelato sufficiente per aiutare nella guida un’automobilista forse troppo distratta.

Si tratta del terzo investimento avvenuto nella stessa strada nel giro di pochi mesi. L’8 gennaio, ma nel tratto cagliaritano, davanti al McDonald’s, aveva perso la vita uno studente di 16 anni che stava andando a scuola.

Pochi giorni fa è toccato purtroppo a una quarantaduenne, che era stata ricoverata in Rianimazione al Brotzu: le sue condizioni sono migliorate.

In quest’ultimo punto sono in corso i lavori per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato.

(Unioneonline)

