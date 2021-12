Deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso il 23enne cagliaritano che ha investito e ucciso un 67enne, Luigi Passoni, questa mattina intorno alle 7 in via Bacaredda a Cagliari.

La vittima, che viveva poco distante dal luogo dell'incidente, stava attraversando la strada quando è stata travolta dalla Smart, condotta dal giovane. Il guidatore si è poi allontanato senza prestare soccorso. Solo in un secondo momento si è costituito, presentandosi in Questura.

La polizia locale di Cagliari, coordinata dal comandate Guido Calzia, lo ha denunciato in stato di libertà. La Smart è stata sequestrata.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente arrivati i medici del 118. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita a Luigi Passoni, ma non c'è stato nulla da fare. E’ morto per le ferite riportate.

(Unioneonline/D)

