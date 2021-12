Un 67enne è stato travolto da un’auto questa mattina in via Bacaredda a Cagliari intorno alle 7. Le ferite si sono rivelate fatali e l’uomo è morto poco dopo l’incidente. Da una prima ricostruzione fatta dalla Polizia municipale, stava attraversando la strada quando è stato colpito da una macchina di colore bianco il cui conducente, invece di fermarsi per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme, è fuggito.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, ma tutto è stato inutile.

Gli agenti della Municipale si sono messi sulle tracce del “pirata della strada”, un 23enne che si è infine costituito in questura ed è stato preso in consegna dai poliziotti della Locale per le formalità e gli accertamenti di legge.

