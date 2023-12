Leonardo Pavoletti e Manu Invisibile camerieri per una sera nel segno del sorriso e della solidarietà.

L’attaccante del Cagliari e l’artista hanno servito le pizze ai bambini e ai ragazzi delle Comunità e del Cento diurno di Domus nel circolo Buoni e Cattivi.

Grande sorpresa tra i commensali, che non si aspettavano certo incontrare i loro idoli. Non sono mancati momenti di convivialità, sorrisi, foto, autografi e abbracci.

«È stata per me una importante esperienza di vita – il commento di Manu Invisibile -. Vedere i bambini e i ragazzi in una atmosfera felice è per me indimenticabile».

«Mi fa sempre piacere mettermi in gioco e metterci la faccia – le parole di Pavoletti -, vestire i panni del cameriere per i bambini e i ragazzi è stata una bella opportunità per condividere un bel momento di gioia tutti insieme. Sicuramente non gli cambierà la vita ma sono sicuro che almeno gli ho migliorato la serata».

Giuditta Cavallini, presidente della cooperativa dei Buoni e Cattivi: «Ringrazio Pavoletti e Manu Invisibile che si sono prestati per questa serata solidale che ha generato tanto entusiasmo e buonumore sia tra i bambini e ragazzi delle Comunità e del Centro diurno di Domus sia tra il personale del Circolo dei Buoni e dei Cattivi. È stata una importante opportunità che i ragazzi ricorderanno per tanto tempo».

La serata, sottolinea la cooperativa, «evidenzia la sensibilità e l’attenzione di Pavoletti e Manu verso gli interventi sociali di Domus de Luna a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio e delle famiglie in situazione di emergenza».

