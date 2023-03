Anche per il mese di aprile l'Ufficio Passaporti della Questura di Cagliari proseguirà con l'apertura pomeridiana del martedì, dalle 15 alle 19.

Sarà sempre necessario accedere al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ attraverso SPID o CIE, per poi attivare la funzione Open Day presente nell'agenda. Per gli appuntamenti del pomeriggio di martedì si potrà accedere dalle 12 del venerdì antecedente.

Inoltre, domenica 26 marzo 2023 dalle 9 alle 18, l'Ufficio Passaporti osserverà, in via straordinaria, un turno continuativo di apertura al pubblico per chi ha bisogno di ottenere il titolo di espatrio prima della data disponibile.

Per poter prendere un appuntamento per il 26 marzo sarà sempre necessaria la prenotazione online, disponibile dalle 12 di lunedì 20 marzo, sul portale https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, muniti di SPID o CIE, e attivare la funzione Open Day presente nell'agenda, disponibile attraverso il tasto verde in alto a destra "aperture straordinarie".

