Un altro click day per i passaporti a Cagliari. Sabato 20 aprile dalle 9 alle 18 si potranno ricevere fino a 400 istanze per il rilascio, fa sapere la Questura.

Dunque una nuova giornata di apertura straordinaria al pubblico per velocizzare le pratiche e incrementare il rilascio di passaporti.

I cittadini dovranno prima prenotare l’appuntamento sull’agenda passaporto online all’indirizzo https://passaportonline.poliziadistato.it. Prenotazioni aperte dalle 9 del mattino di lunedì 15 aprile, poi sabato 20 bisogna recarsi all’Ufficio Passaporti della Questura per depositare l'ìstanza di rilascio.

Intanto la nuova procedura dell’agenda prioritaria, già attiva a Cagliari dallo scorso 19 marzo, a partire dal 18 aprile verrà estesa anche al commissariato di Carbonia, dal 19 a quelli di Iglesias e Quartu. Il sistema prevede che, in caso di necessità di ottenere il documento entro 30 giorni e non siano disponibilità che soddisfano le esigenze tramite il sistema di prenotazione, si possa prendere un appuntamento nella sezione “appuntamenti prioritari” del portale. L’urgenza (per motivi di studio, lavoro, famiglia e turismo) va documentata all’atto della presentazione dell’istanza, pena la mancata accettazione della stessa.

Altra novità: da lunedì 22 aprile parte la fase sperimentale del nuovo servizio di richiesta passaporti negli uffici postali dei Comuni con meno di 15mila abitanti. I cittadini residenti o domiciliati in tali comuni possono presentare la pratica di richiesta direttamente all’ufficio postale, senza andare in Questura, e riceveranno il documento direttamente al proprio domicilio.

Questo servizio verrà avviato in via sperimentale a Dolianova, Ussana, Arbus, Lunamatrona, Narcao, Villa San Pietro, Vallermosa, Musei, Gesturi. Occorre consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie una delle quali autenticata, e pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata