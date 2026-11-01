«Mi hanno "strizzato il sedere" in tre, io mi sono girata e loro si sono dileguati. O per lo meno ci hanno provato». Parla C.S., la giovane molestata ieri pomeriggio in via Roma, a Cagliari.

La ragazza, racconta, era in giro in pieno centro quando è stata palpeggiata.

«Io non sono scappata – tiene a precisare - anzi al telefono con i carabinieri e sotto shock ho coordinato la centrale per tutta la marina fornendo indicazioni precise». Diverse persone si sono avvicinate per confortarla mentre i molestatori, due ventenni algerini ospiti del Cas di Monastir in Sardegna da poche settimane, sono stati «arrestati in Via Porcile» e accompagnati in carcere.

Quindi i ringraziamenti ai carabinieri della sede di Via Nuoro: «Sono stati super efficienti e veloci, in sei minuti grazie al mio aiuto hanno trovati due dei tre ragazzi, direttamente portati in caserma con una denuncia per violenza sessuale. Devo davvero ringraziare i carabinieri per la rapidità, l'aiuto e le parole di conforto nei miei confronti».

Una situazione di insicurezza che purtroppo non le è nuova: «Lavoro all'Avions Bar, proprio affianco al Comune a cui chiedo aiuto ogni giorno perché non ci sentiamo sicure a lavorare lì».

(Unioneonline/D)

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