Intensa notte di lavoro per i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, impegnati in un piano straordinario di controllo del territorio in occasione dei festeggiamenti di Halloween.

Il bilancio in centro città si concentra sul contrasto ai reati contro il patrimonio commessi da cittadini algerini, ospiti del Cas di Monastir. Nel corso Vittorio Emanuele II, presso il pub “Old Square”, un ventiduenne ha strappato la borsa a una cliente seduta ai tavoli esterni. La fuga è stata però interrotta da due marescialli della Scuola Allievi di Iglesias, liberi dal servizio, che hanno inseguito e bloccato il giovane dopo una breve colluttazione. Sempre nel cuore della movida, in via Manno vicino a "Zara", le pattuglie del Radiomobile hanno denunciato per ricettazione un ventunenne, intercettato con un giubbotto rubato la settimana scorsa e ancora provvisto di placca antitaccheggio.

Nello stesso quadro di interventi, i militari hanno gestito due gravi emergenze. Sul fronte della cronaca nera, due giovani algerini del centro di Monastir sono stati arrestati in via Roma con l'accusa di violenza sessuale, dopo essere stati bloccati subito dopo aver palpeggiato una donna vicino a un semaforo.

Sul fronte stradale, si è registrato un brutto scontro frontale in via Cagliari a Elmas tra una Fiat Panda e una Volkswagen Polo. L'impatto ha causato il ferimento di tre persone: il conducente della Panda è stato trasferito in codice rosso al Brotzu, mentre due passeggere della Polo sono state ricoverate al Policlinico di Monserrato. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

(Unioneonline/En.Ne.)

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