Dopo l’episodio avvenuto in via Schiavazzi a Cagliari, il consigliere comunale Marcello Polastri lancia l’allarme sicurezza. Un lampione dell’illuminazione pubblica è caduto su un’auto, causando ingenti danni ma senza ferire, per fortuna, nessuno. La macchina sarebbe di una donna che abita nei paraggi e che, spiega Polastri, presidente della Commissione comunale patrimonio e sicurezza, “aveva parcheggiato a circa 3 metri di distanza dal medesimo impianto alla cui base è visibile notevole presenza di ruggine causata verosimilmente da un fenomeno erosivo mentre sul supporto cementizio, che avrebbe dovuto sorreggere il palo, una considerevole crepa".

Il palo, secondo alcuni testimoni, “sarebbe caduto per vetustà (in coincidenza con le forti raffiche di vento)”. Elemento che preoccupa il consigliere secondo il quale "nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia, di analoghi impianti metallici installati 30 anni fa e rimasti peraltro inutilizzati, ne sono presenti tanti".

Da qui la decisione di chiedere una verifica sull'intero quartiere e provvedimenti urgenti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata