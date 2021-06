La Sardegna alza l’asticella della campagna vaccinale e punta a immunizzare l’80% della popolazione entro metà agosto. Un traguardo che può essere raggiunto a un ritmo di circa 20mila somministrazioni al giorno.

Ci siamo vicini, nelle ultime 24 ore sono 19.150 le dosi inoculate di cui 8.194 prime somministrazioni e 10.956 richiami arrivando a quota 1.278.289 dosi su 1.504.080 consegnate dalla struttura commissariale. Si tratta dell'85% delle somministrazioni sul totale delle forniture che permettono all'Isola di superare la Calabria nella classifica stilata dal Governo.

L’unico grosso ostacolo potrebbero essere i tagli alle forniture di Pfizer nel mese di luglio.

"Prima di riprogrammare le attività attendiamo l'esito della Conferenza Stato-Regioni di oggi - spiega il Commissario Ats-Ares Massimo Temussi - da questo incontro verrà la comunicazione ufficiale e potremmo capire quale sarà l'entità del paventato taglio. Attualmente se non ci saranno variazioni di sorta contiamo di raggiungere l'80% della popolazione sarda vaccinata tra il 10 e la metà di agosto. Il calcolo però potrà essere fatto solo dopo che sapremo l'esatta consistenza delle consegne: eventuali ritardi, infatti, rischiano di far slittare migliaia di prime somministrazioni già programmate".

LA CLASSIFICA – Per il momento la Sardegna è poco sotto la media nazionale per la percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo che nell'Isola è pari a 24,5% (a cui aggiungere un ulteriore 29,4% solo con prima dose), mentre nel Paese si attesta sul 27,6% (più un 26,5% con solo una dose).

Questo è quanto si evince dal consueto report settimanale della Fondazione Gimbe, secondo cui la percentuale di over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 17,6%. Gli over 80 con ciclo completo sono pari all'80,1% a cui aggiungere un ulteriore 9% solo con prima dose, mentre nella fascia 70-79 anni coloro che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 40,8% (+43,9% con la prima somministrazione). Tra i 60-69enni chi ha completato il ciclo vaccinale è pari al 33,3% più un 43,8% solo con prima dose.

VIA AI 12ENNI - La Regione intanto ha esteso la campagna di vaccinazione anti-Covid ai giovani dai 12 anni in su. Dal 29 giugno, a partire dalle ore 12, i nati dal 2005 al 2009 potranno prenotarsi per la prima somministrazione attraverso il sistema di Poste Italiane, via web all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, tramite il call center all'800.009.966 tutti i giorni dalle 8 alle 20, dagli Atm degli uffici postali e tramite i portalettere.

